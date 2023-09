Migrations: «Analyser les causes profondes dans les pays de départ au lieu du tout sécuritaire»

Alors que l'île italienne de Lampedusa fait face à un afflux record de migrants ces derniers jours, le débat sur la politique migratoire de l'Union européenne refait surface. Au Sénégal, plusieurs drames, plusieurs naufrages, se sont produits au large des côtes ces dernières semaines où des embarcations tentent de rejoindre l'Europe via les Canaries et où plus de 70 embarcations ont accosté depuis le début de l’été. L'UE veut aider les pays de départ à lutter contre cette émigration clandestine. Mamadou Mignane Diouf, coordonnateur du Forum social sénégalais et de la Plateforme Migration, développement, liberté de circulation et droit d'asile, est notre invité.

RFI

