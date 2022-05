Migrations - Bissine et Boffa, femmes et enfants entre souvenirs d'exil douloureux et retour normal à la vie compromis

"Nous étions entassées dans de petites maisons dans les familles d’accueil"

Joséphine Pendoupy, Bintou Mendy, Safiatou Diané et Josephine Yanka, toutes se disent fières de revenir dans leurs villages d'origine. Elles n’ont pas manqué aussi de rappeler combien de fois elles ont traversé des moments difficiles durant toutes ces années loin de leur village. Surtout avec leurs enfants qu'elles avaient du mal à entretenir.« Je vais vous dire, j’étais enceinte. L’enfant est né prématuré avec un problème. Il fallait l’opérer. On m'a demandé de l’amener à Dakar. Je suis revenue avec après l’opération. Mes enfants que j’avais laissés à Ziguinchor ont beaucoup souffert en mon absence. J’étais obligée de faire le jardinage au village de Brofaye. Quand nous étions à Ziguinchor, en tant que femme, je vous dis, je pédalais à vélo jusqu'à Brofaye où j’avais un petit jardin pour assurer les dépenses quotidiennes et également payer des fournitures et les frais médicaux pour ma famille. A cause de la pauvreté liée à la guerre, nous rencontrons de plus en plus de situations difficiles », a fait savoir Sylvie Ndecky.Pour Bintou Mendy, son seul souhait est que la paix en Casamance revienne de façon définitive. « Mes enfants et moi, nous avons fui pour se réfugier en Guinée-Bissau. Nous avons souffert avec les enfants. On nous a donnés juste une petite chambre, mes enfants et moi. Tout ce que je souhaite, c’est une paix définitive. Car aujourd’hui, je suis heureuse ici chez moi à Boffa ».Safiatou Diané quant à elle, soutient que pour ce qui est des enfants, ils ont eu beaucoup de problèmes, dans les familles d’accueil. Mère de 4 enfants, dont 2 filles 2 garçons, elle dit avoir beaucoup peiné. « Les enfants tombés malades, aucune aide ou soutien médicale. Nous les parents, se débrouillions pour leur soigner. Et pour quelqu’un qui laisse tout derrière lui, c’est compliqué financièrement », dit-elle.Josephine Yanka, habitante de Bissine, a expliqué comment elle a vécu avec ses enfants petites maisons dans les familles d’accueil. « Nous sommes des dizaines, voire des centaines de familles, dont une majorité d'enfants, à avoir traversé 28 ans dans la souffrance entassée dans de petites maisons, dans les familles d’accueil. Il faut dire que les enfants ont été les plus à plaindre dans cette situation. Pour ce qui est de l’éducation, à l’époque nos enfants manquaient de tout, problèmes de scolarité, de fournitures etc. Il était difficile pour nous les parents d’assurer les trois repas quotidiens. Aujourd’hui, que nous sommes revenus, je prie le bon Dieu pour une paix définitive car je me sens mieux et heureuse chez moi ici à Bissine », confie-t-elle.