Migrations - Les grandes lignes de la politique migratoire du Sénégal en rapport avec les conventions internationales

Le phénomène migratoire et les enjeux qui en découlent ne concernent pas que le Sénégal. Dans toutes les parties du monde, poussées par des violences, les effets du changement climatique ou la recherche d'une vie meilleure, des personnes migrent, le plus souvent vers un pays voisin, parfois plus loin. Partout, se pose la question de l'accueil, du vivre-ensemble, de l'accès aux droits.



Dans les pays d’accueil, les personnes migrantes sont généralement soumises à des dispositifs sociaux et juridiques qui conditionnent, limitent, voire interdisent l’accès à certains droits. Cette situation de sous-droits entrave l’intégration et la participation de ces personnes à la vie sociale et économique du pays d’accueil. C’est la raison pour laquelle la Convention de 1951 sur le statut des réfugiés, a été ratifiée par 145 États parties, dont le Sénégal. Ladite convention définit le terme « réfugié » et énonce les droits des personnes déracinées, ainsi que les obligations juridiques des Etats pour assurer leur protection.



Le HCR (Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés) assure un rôle de « gardien » de la Convention de 1951 et de son Protocole de 1967. Conformément à la législation, les États doivent coopérer pour veiller à ce que les droits des réfugiés soient respectés et protégés. Le Sénégal semble être dans cette logique de protéger les droits des migrants d’où la ratification en 1999 de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.



Depuis la fin des années 1990, les mesures européennes destinées à renforcer les contrôles aux frontières, à associer migration et sécurité et à encourager les Etats d’Afrique à lutter contre les migrations dites clandestines se sont multipliées à travers le monde, rapporte un document du HCR, parcouru par PressAfrik.



Les pays du Maghreb et d’Afrique de l’Ouest à leur tour ont, suivant les cas, consenti, négocié ou résisté à appliquer le cadre impulsé par les partenaires, notamment l’Union européenne. Depuis les années 2000, la focalisation sur la sécurité des frontières s’est accompagnée d’un discours gestionnaire, diffusé en Afrique méditerranéenne et subsaharienne par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et le Centre international pour le développement de politiques migratoires (ICMPD). Au Sénégal, un des volets des activités de l’OIM porte précisément sur le « développement de cadres de politique migratoire ».



Comme le souligne le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, « la migration est une réalité multidimensionnelle qui ne peut être abordée par un seul secteur de politique gouvernementale ». L'OIM applique donc une approche de la gouvernance des migrations qui englobe l'ensemble du gouvernement et de la société, s'efforçant de garantir que la migration et les besoins des migrants soient pris en compte dans tous les domaines politiques, lois et règlements, allant de la santé à l'éducation et des politiques fiscales au commerce.



Gouvernance efficace des questions migratoires

Depuis 2005, suite à la médiatisation spectaculaire, de nombreux décès de femmes, d’hommes et d’enfants sur les routes migratoires vers l’Europe, le Sénégal a multiplié les projets et programmes relatifs à la migration clandestine, en grande partie soutenus par l’Union européenne et plusieurs de ses Etats, membres (France, Italie, Espagne).



Lors du sommet de la Valette de 2015, l’Union européenne (UE) s’est engagée auprès des états Africains pour la mise en œuvre d’actions concrètes pour une gestion concertée de la migration. Ce sommet a permis la mise en œuvre du Fonds fiduciaire de l’Union européenne, afflux de financement pour lutter contre les causes profondes de la migration et l’élaboration de la politique nationale de migration du Sénégal (PNMS).



En effet, la politique nationale de migration du Sénégal vise à assurer « une gouvernance efficace » des questions migratoires et « maximiser » les bénéfices de la migration pour un développement durable, précise la Direction générale de la planification et des politiques économiques (DGPPE) du ministère de l’Économie et du Plan.



De plus, cette politique migratoire est élaborée en parallèle par le ministère de l’Économie et du Plan dont l’objectif est « de prendre en charge, de manière cohérente et durable, l’ensemble des questions liées à la migration, afin qu’elle puisse contribuer de manière optimale au développement économique et social du Sénégal ».