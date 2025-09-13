Milan : la diaspora sénégalaise mobilisée pour accueillir Ousmane Sonko

À Milan, l’Opiquad Arena est dans une ambiance électrique ce samedi. Depuis la matinée, des bus transportant des militants de Pastef ne cessent d’affluer, chargés de patriotes venus d’Italie, de France, d’Espagne et d’autres pays européens. Tous convergent vers la grande salle où le Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, est attendu pour présenter le Plan de redressement économique et social (PRES)à la diaspora.





Vêtus de blanc et d’écharpes à l’effigie de leur parti autour du cou, les militants scandent en chœur le nom de leur leader. Dans les gradins, l’enthousiasme est palpable, drapeaux du Sénégal déployés, chants repris en boucle, applaudissements nourris. L’arène est déjà pleine.



Selon le programme, le Premier ministre Ousmane Sonko doit rejoindre l’Opiquad Arena à 14 heures.