Mimi Touré sur le décès de ABC : « C’est une grande perte pour le peuple sénégalais et le président Macky Sall »

Les témoignages continuent suite au rappel à Dieu de l’ancien Médiateur de la république, Alioune Badara Cissé, décédé samedi soir à Dakar, des suites d’une maladie. Pour l’ex-présidente du CESE, Aminata Touré, c'est une nouvelle terrible qui vient de s'abattre sur tout le peuple sénégalais.



« C'est une nouvelle terrible. J'avais une relation personnelle avec lui. C'est une grande perte parce que Alioune Badara Cissé c'est un patriote qui a une large famille », a témoigné Mme Aminata Touré.



Revenant sur la personne, Aminata Touré de souligner que Alioune Badara Cissé est un homme de bien et un intellectuel averti. "C'est une grande perte pour le peuple sénégalais, le président Macky Sall et le pays tout entier ».



« Nous avions des relations particulières. C'est un grand intellectuel. Un homme courageux dans ses positions véridiques. Un homme de bien. On a eu à partager beaucoup de tribunes sur le plan international, mais il a été un homme bien admiré", a pleuré Aminata Touré, triste.