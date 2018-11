Ministère de l’Enseignement Supérieur : le projet de budget 2019 arrêté à 195 287 174 705 F CFA

Le projet de budget 2019 du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation est arrêté à la somme de 195 287 174 705 F CFA, contre 191 577 833 060 F CFA, en 2018, soit une hausse de 3 709 341 645 F CFA en valeur absolue et 1,94 % en valeur relative.



Ces crédits sont répartis entre différents titres. Les dépenses de personnel, s’élèvent à 535 390 000 F CFA en 2019 contre 595 020 060 F CFA en 2018, soit une baisse de 59 630 060 F CFA en valeur absolue et 10,02 % en valeur relative. Les dépenses de fonctionnement, elles se chiffrent à 3 676 987 833 F CFA en 2019, contre 3 530 975 000 F CFA en 2018, soit une hausse de 146 012 833 F CFA en valeur absolue et 4,14 % en valeur relative.



Pour les dépenses de transferts courants, elles sont estimées à 153 896 528 529 F CFA, en 2019 contre 134 071 838 000 F CFA, en 2018, soit une hausse de 19 824 690 529 F CFA en valeur absolue et 14,79 % valeur relative. Et les dépenses en Capital, elles s’élèvent à la somme de 10 758 518 343 F CFA, contre 12 909 000 000 F CFA en 2018, soit une baisse de 2 150 481 657 F CFA en valeur absolue et 16,66% en valeur relative.



Enfin, les transferts en Capital sont arrêtés à 26 419 750 000 F CFA en 2019, contre 40 471 000 000 F CFA, en 2018, soit une baise de 14 051 250 000 F CFA en valeur absolue et 34,72 % en valeur relative.