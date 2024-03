Ministère de l'Environnement au Sénégal : 80 % des objectifs atteints en 2023

D'après l'Agence de presse sénégalaise (APS), le ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique a techniquement réalisé 81% de ses objectifs retenus pour l'exercice budgétaire 2023, contre 80% en 2022, soit une légère hausse de 1%.

Selon le secrétaire général dudit ministère, Fodé Fall, "l'exécution des projections de 2023 s'est déroulée dans un contexte sociopolitique, assez particulier". Il a ajouté : "Sur le plan financier ou budgétaire, a-t-il poursuivi, la performance réalisée correspond à 87% de taux d’exécution du budget total qui s’élève à 43 102 229 448 francs CFA en ressources internes et externes“.

Lors de leur session d'évaluation, M. Fall a rappelé "l'importance de relever les défis environnementaux actuels". "Il nous faudra par conséquent rester cohérent dans nos politiques sectorielles, être en phase avec les engagements communautaires et internationaux, et permettre à chaque acteur, de jouer pleinement son rôle", a-t-il précisé.



Il a souligné aussi “une amélioration du couvert végétal, une restauration et réhabilitation des forêts avec 4 888,77 ha de plantations massives dont une contribution notable des pépinières privées et individuelles de 2 110,077 kilomètres de plantations linéaires constituées principalement de haies vives dans les régions Tambacounda, Kolda, Diourbel et Ziguinchor qui sont plus concernées”.

Concernant la défense et la restauration des sols, le ministère de l’Environnement a magnifié, “les progrès significatifs réalisés notamment à Kaffrine, Kédougou, Kolda et Sédhiou, avec la restauration de 2 460,44 ha de terres dégradées”, a confié le secrétaire général, au micro de l'APS.

Relevant un "progrès significatif", Fodé Fall a indiqué qu'il y a une baisse du nombre de cas de feux de brousse relevant par contre une augmentation des superficies ravagées et la quantité de biomasse consumée".