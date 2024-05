Ministère de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères : Khare Diouf, nommé secrétaire général

Khare Diouf, diplomate et ambassadeur du Sénégal au Cameroun, a été nommé secrétaire général du ministère de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères, a-t-on appris dudit ministère. Etant depuis 2018 ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal au Cameroun et en République Centrafricaine (RCA), avec résidence à Yaoundé, selon le ministère, M. Diouf a également servi dans les ambassades du Sénégal en Gambie, en Guinée-Bissau, en Belgique, au Portugal, au Luxembourg et au Japon.



Il est « breveté de l’École nationale d’administration (ENA), section diplomatie, en 2002. Khare Diouf est également titulaire d’un Diplôme d’études approfondies (DEA) en philosophie, obtenu en 1998 l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, ainsi d’un Certificat d’aptitude à l’enseignement secondaire (CAES) de l’École normale supérieure de Dakar », a-t-on décrit le nouveau secrétaire général du département dirigé par le ministre, Yacine Fall.