Ministère des Sports: des caisses vides, des dettes et beaucoup de problèmes sous Amadou Ba

Après l’équipe nationale Handi-para basket, c’est celle des malentendants qui est bloquée à Dakar faute de billets d’avion, sans oublier les créances et les fonds de roulement épuisés. Le ministère des Sports est devenu un véritable capharnaüm, déclare le journal Les Échos.



Nos confrères indiquent les caisses du ministère sont vides en plus des dettes. En résumé, depuis le début du magistère du Premier ministre Amadou Ba, c’est la foire aux problèmes.



Interpellé par le journal sur la situation, un agent du ministère affirme: «En fait, ce qu'on ne dit pas, c'est que les caisses du ministère des Sports sont vides. Il n'y a plus d'argent au ministère des Sports. Nous dépendons de la Primature et ne pouvons rien faire sans argent. La situation est devenue très tendue avec toutes ces compétitions auxquelles les athlètes sénégalais doivent participer ».



Pire, ajoute-t-il: « le ministère des Sports doit beaucoup d'argent à des privés pour des prestations de services, mais aussi à ceux qui font partie des délégations sportives avec des primes impayées ou des dépenses imprévues. Le ministère des Sports touche le fond ».