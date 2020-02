Mino Raiola ouvre la porte à la Juventus Turin pour Paul Pogba

On aurait pu l’appeler le Raiolico. La rencontre entre l’AC Milan et la Juventus Turin en Coupe d’Italie jeudi soir mettait en effet aux prises plusieurs joueurs de l’écurie de Mino Raiola, le célèbre agent de joueurs. Avec Ibrahimovic et Donnarumma côté milanais, De Ligt et Matuidi côté Juve, le fantasque représentant pouvait avoir le sourire, lui qui a fait le déplacement, notamment accompagné d’un certain Paul Pogba...



Et c’est bien la présence du milieu de terrain français qui a alerté la presse italienne. Blessé durant de longues semaines, il fera bientôt son retour avec Manchester United. Jusqu’à un probable départ l’été prochain. Paul Pogba serait toujours enclin à changer d’air, comme l’été dernier. Sauf que le Real Madrid, ravi par l’éclosion de Valverde notamment, ne serait pas convaincu à l’idée de recruter le joueur de 26 ans.



La Juve est bien placée

Dès lors, la possibilité d’un retour à la Juventus, où il a exercé entre 2012 et 2016 redevient une option envisageable. D’autant que Raiola a confirmé l’intérêt de Pogba pour cette destination. « Comme pour Ibra (revenu à Milan cet hiver, ndlr), l’Italie est aussi une deuxième maison pour Pogba et cela ne le dérangerait pas de rentrer à la Juve, mais nous en parlerons après l’Euro... », a lancé Raiola, repris par la Gazzetta dello Sport. « Il veut jouer au plus haut niveau, mais il ne peut certainement pas s’échapper maintenant si les choses ne vont pas bien... », a-t-il poursuivi, au sujet de la situation de Manchester United.



Cela reste malgré tout la première fois que la porte est ouverte pour les Bianconeri, qui seraient ravis à l’idée de compter de nouveau sur Paul Pogba. De l’avis de la presse italienne, il manque un milieu plus créatif cette saison et Pogba pourrait combler cette carence la saison prochaine. Alors, après être revenu triomphant à Manchester United en 2016, jouera-t-il encore une fois la carte du comeback ? Affaire à suivre.



