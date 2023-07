Mirage ! La chronique de KACCOR sur les Sénégalais disparus en mer

Mais pourquoi donc ce désir d’un ailleurs ? Pourquoi tous ces jeunes cherchent à fuir ce beau pays. Ne savent- ils pas que nous sommes passés d’un Etat d’indigence à un Etat d’émergence. Le pied quoi ! Un si beau pays avec des ponts, de belles routes, des autoroutes, un Train Express Régional qui fait des jaloux dans la sous-région et prochainement un Bus Rapid Transit. Et encore, et ça c’est le must, de belles femmes que nous envient des Toubabs qui viennent nous les chiper à coups de billets de banque. Pas avec cette pauvre monnaie de singe qu’est le CFA mais des Euros ou Dollars. Un pays où il fait bon vivre, on vous dit !



Avec tout cela, vous doutez en- core de notre statut d’émergence en plus de toutes ces belles et couteuses infrastructures qui n’empêchent pas un véritable exode rural avec des conducteurs de motos qui ont envahi la capitale pour survivre et faire vivre des parents plus paumés au village. Et pourtant, plus que ces trois prédécesseurs réunis, le Chef a bien travaillé. Il a changé le pays, particulièrement Dakar pour en faire une ville moderne en dépit de ses pittoresques cars rapides, « Ndiaga Ndiaye » et motos Jakarta. Et malgré tout ce progrès visible à l’œil nu, il se trouve des égarés à se suicider en mer.



300 Sénégalais, candidats à l’émigration, auraient ainsi fait naufrage. Bien entendu, le Gouvernement nie cette information sortie de l’imagination fertile de confrères. A ces jeunes gens, on leur promettait l’Eden, une vie meilleure, des lendemains qui chantent avec des emplois en veux-tu en voilà. Las d’attendre, ils voient l’avenir obstrué, la vie en pointillés. Rien à l’horizon !



Le mal du Sénégal, ce sont des politiques inopérantes conçues par des gens qui sont loin du terrain. On aura beau nier l’existence d’un chômage ou d’une ex- trême pauvreté, les faits sont là. La pauvreté saute aux yeux ! Refuser cette réalité d’un chômage et d’une ex- trême pauvreté des ménages nous parait monstrueux face à des politiciens qui étalent un train de vie insolent après avoir accaparé à leur profit et celui de leurs proches toutes les (maigres) ressources de ce pays.



Le Ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, dans un communiqué, note avoir appris avec étonnement, la publication, sur les réseaux sociaux, d’informations faisant état de la disparition en mer d’au moins 300 Sénégalais, candidats à l’émigration, dont les embarcations en provenance de Kafountine (Casamance) faisaient route vers les Îles Canaries.



Selon le communiqué, il ressort des vérifications qui ont été faites, que « ces informations, sont dénuées de tout fondement ». Au demeurant, le Ministre des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l’Extérieur tient à préciser qu’entre le 28 juin et le 09 juillet 2023, 260 Sénégalais en détresse ont été secourus dans les eaux territoriales marocaines. Le Consulat Général du Sénégal dans la ville marocaine de Dakhla en relation avec les autorités marocaines compétentes a pris les dispositions nécessaires pour leur prise en charge et leur rapatriement dans les meilleurs délais.



Par KACCOR, Le Témoin