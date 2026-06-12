Sénégal : Report de la rencontre entre le président de la République et les exécutifs territoriaux

La rencontre entre le président de la République et les exécutifs territoriaux du Sénégal, initialement prévue le mardi 16 juin 2026 à 09 heures au Centre international de Conférences Abdou Diouf (CICAD) de Diamniadio, est reportée au jeudi 2 juillet 2026, a annoncé le ministère de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des Territoires.
Ce report est justifié par le contexte politique récent ainsi que par le réaménagement gouvernemental en cours.
Selon la même source, de nouvelles lettres d'invitation seront adressées aux concernés pour leur permettre de participer à cette importante rencontre.
Le ministère dit compter sur la compréhension de l'ensemble des parties prenantes.
Ce report est justifié par le contexte politique récent ainsi que par le réaménagement gouvernemental en cours.
Selon la même source, de nouvelles lettres d'invitation seront adressées aux concernés pour leur permettre de participer à cette importante rencontre.
Le ministère dit compter sur la compréhension de l'ensemble des parties prenantes.
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