Kolda : Sanoussi Diakité appelle à l’unité autour de la coalition Diomaye Président

« La coalition Diomaye n’est pas un camp contre un autre. Ne vous mêlez pas de la relation entre le Président Diomaye et Sonko qui sont deux amis. » C’est avec fermeté que Sanoussi Diakité, président du mouvement AMFIT (pouvoir), s’est exprimé ce samedi à Kolda, à l’occasion d’une journée de partage et d’échange consacrée à la coalition Diomaye Président.



Devant plusieurs responsables politiques du Fouladou, M. Diakité a tenu à clarifier la vocation de cette coalition présidentielle, qu’il présente comme un cadre d’unité et de convergence des forces engagées pour accompagner l’action du pouvoir en place.



Selon lui, cette rencontre a permis de « communiquer sur la coalition et de favoriser une appropriation plus large des fondamentaux, des missions et orientations de la coalition Diomaye Président ». Une initiative qui vise, d’après les organisateurs, à renforcer la compréhension des objectifs politiques et stratégiques du regroupement.



Au cours de son intervention, le président du mouvement AMFIT a insisté sur la dimension inclusive de la coalition, rejetant toute lecture conflictuelle ou clivante. « La coalition Diomaye n’est pas un camp contre un autre », a-t-il martelé, appelant les militants et responsables à privilégier la cohésion et la discipline.



Il a également exhorté les acteurs politiques à ne pas alimenter de spéculations sur les relations entre le chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye, et son Premier ministre, Ousmane Sonko. « Ne vous mêlez pas de la relation entre le Président Diomaye et Sonko qui sont deux amis », a-t-il conseillé, soulignant la solidité des liens entre les deux hommes.



Pour Sanoussi Diakité, la coalition présidentielle, qui regroupe plusieurs forces vives, a pour mission principale de « soutenir positivement les actions du gouvernement sous la conduite éclairée du Premier ministre Ousmane Sonko ». Il a ainsi présenté la coalition comme un cadre structuré d’accompagnement politique et stratégique du régime.



« Cet outil, c’est l’instrument de soutien au régime », a-t-il conclu, invitant les responsables à renforcer la mobilisation autour des orientations définies par les autorités.