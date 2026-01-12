Mission de la CEDEAO à Bissau : le ministre Cheikh Niang s’exprime sur les échanges avec le commandement militaire

En mission de la CEDEAO à Bissau, le samedi 10 janvier, le président sénégalais Bassirou Diomaye Diakhar Faye a participé à des concertations de haut niveau avec les autorités de transition de Guinée-Bissau, aux côtés de son homologue sierra-léonais Julius Maada Bio. Le ministre de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, Cheikh Niang, a fait le point sur les échanges tenus avec le haut commandement militaire.



Selon Le Soleil Digital, de longues discussions ont eu lieu avec le commandement militaire, élargies à certains membres du gouvernement bissau-guinéen. Ces échanges ont porté sur la situation politique du pays, confronté à un blocage institutionnel depuis le coup d’État du 26 novembre 2025.



« Le commandement militaire a partagé un document, un mémorandum, sur les actions que le gouvernement bissau-guinéen entend entreprendre pour retrouver la normalité constitutionnelle », a précisé le ministre. Ce document, a-t-il ajouté, fera l’objet d’un examen par les chefs d’État et de gouvernement de la CEDEAO.



Cheikh Niang a toutefois souligné que la transition de 12 mois annoncée par les autorités en place ne correspond pas à la transition initialement prévue par la CEDEAO, au regard de sa conception et de sa conduite par les militaires. Une observation qui justifie, selon lui, la mise en place d’un mécanisme de suivi par le comité de médiation restreint, dont le Sénégal est membre.



Le ministre a également fait savoir que la délégation de la CEDEAO a rencontré plusieurs acteurs politiques détenus ou concernés par la situation post-coup d’État, afin de recueillir leurs avis en faveur d’une transition ouverte, inclusive et apaisée.



À travers cette mission, Cheikh Niang a rappelé la position du Sénégal, attachée au respect de l’ordre constitutionnel.