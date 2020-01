Mission en Casamance: les sapeurs-pompiers réclament des primes journalières

Comme tout bon soldat discipliné, les sapeurs-pompiers en mission en Casamance sollicitent, tout bas, la bienveillance du ministre de l’Intérieur Aly Ngouille Ndiaye pour obtenir des primes journalières d’intervention (Pji) et d’opération (Pjo). Ce, au même titre que les policiers et gendarmes sur le théâtre intérieur, notamment en zones 5 (Kolda) et 6 (Ziguinchor) dans le cadre des opérations de sécurisation des personnes et des biens.



Depuis l’arrivée du président de la République Macky Sall à la magistrature suprême, nos braves soldats du feu en casamance disent avoir formulé plusieurs demandes auprès des différents ministres de l’Intérieur. Jusque-là, les demandes n’ont jamais connu une suite favorable. Ou alors, elles ne sont jamais parvenues à destination, c’est-à-dire entre les mains de leur ministre de tutelle (Intérieur).



« considérant journal « Le témoin » comme une sorte de Bulletin des armées, nous profitons de ces colonnes pour lancer un cri de détresse sociale » ont laissé entendre un groupe de pompiers en service en casamance. Nous sommes convaincus que leurs cris de détresse auront un écho favorable auprès du ministre aly Ngouille Ndiaye très sensible à la vie sociale de ses hommes.