Mobilisation pour la loi d’interprétation de l'amnistie : Lamine Gueye appelle à une manifestation pacifique le 2 avril

Le président du mouvement Askan Wi Moonu Soxal, Lamine Gueye, a lancé un appel à la mobilisation en faveur de la loi d’interprétation visant à exclure de l’amnistie les actes les plus graves commis lors des manifestations entre février 2021 et mars 2024.



Lors d’une conférence de presse tenue hier, dimanche, Lamine Gueye a exhorté les citoyens à manifester leur soutien le 2 avril prochain, jour de l’examen du projet de loi porté par le député Amadou Ba à l’Assemblée nationale.



« L’AMS appelle tous les citoyens et patriotes de tous bords à se mobiliser partout dans le pays, le jour du vote de la loi d’interprétation à l’Assemblée nationale, pour manifester pacifiquement selon les formes de leur choix, que ce soit par le port de brassards ou d’écharpes, des rassemblements, et des marches pour exprimer leur adhésion sans réserve à cette loi », a-t-il déclaré à l'APS.



Ce soutien vise également à appuyer le groupe parlementaire, le Premier ministre Ousmane Sonko, son gouvernement, ainsi que le président Bassirou Diomaye Faye.



Corriger une "erreur" législative



Adoptée en mars 2024, la loi d’amnistie couvre les faits survenus entre le 1er février 2021 et le 25 février 2024, aussi bien au Sénégal qu’à l’étranger. Selon Lamine Gueye, elle englobe des infractions graves liées aux manifestations et aux motivations politiques, même lorsque les auteurs n’ont pas encore été jugés.



« L’amnistie efface les condamnations ou annule les poursuites pour certaines catégories d’actes, tout en préservant les droits des tiers. » Toutefois, il estime que cette loi crée un climat d’impunité, en amnistiant des crimes graves comme la torture et le meurtre. « Cette mesure prive les victimes de leur droit de voir les responsables traduits en justice, alors que quasiment 80 personnes ont perdu la vie lors des manifestations. »



Lamine Gueye insiste sur la nécessité d’exclure de l’amnistie les crimes les plus graves. Il estime que la loi interprétative portée par Amadou Ba est une réponse aux attentes du peuple et permettra de rendre justice aux victimes. Cette initiative législative représente une exigence du peuple sénégalais pour que la justice soit enfin rendue. » Ainsi, il appelle tous les citoyens à « défendre sans réserve cette proposition de loi qui, selon lui, marque "le début de la fin de l’impunité" au Sénégal.



L’Assemblée nationale se prononcera le 2 avril prochain.