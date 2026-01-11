Mobilité universitaire vers la Guinée : le Professeur Souleymane Bachir Diagne appelle à dépasser le sensationnalisme

Le Professeur Souleymane Bachir Diagne a apporté une lecture nuancée sur le recrutement d'enseignants sénégalais par la Guinée. Loin de l'idée d'un « exode des cerveaux », le philosophe y voit plutôt une réponse ponctuelle à un appel d’offres, tout en soulignant la nécessité d'un cadre institutionnel rigoureux.



Selon l’universitaire, le débat doit se porter sur la modalité des contrats. « On ne peut être titulaire de deux postes à la fois », a -t-il rappelé lors de l’émission Point de vue sur la RTS. Pour lui, ces interventions devraient s’inscrire dans le protocole de coopération existant entre les deux pays afin de garantir que les charges de travail au Sénégal soient respectées.



Au-delà du cas guinéen, le Pr Diagne a alerté sur la tentation de la « carrière horizontale », où la multiplication des engagements financiers se fait au détriment de la recherche scientifique et a plaidé pour une mobilité encadrée à l’échelle régionale.