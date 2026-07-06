Santé publique: le ministre Serigne Guèye Diop alerte sur la dangerosité de boissons et de sachets d’eau clandestins

Dans un communiqué de presse, ce 06 juillet 2026, le ministre sénégalais de l’Industrie et du Commerce, Serigne Guèye Diop, dit avoir constaté «la présence croissante, sur certains marchés, points de vente et circuits de distribution informels, de sachets d’eau et de boissons produits clandestinement et potentiellement dangereux pour la santé».



Selon le ministère, «ces produits, fabriqués en dehors de tout cadre réglementaire» peuvent présenter une «contamination microbienne (bactéries, parasites, virus)». Ils peuvent aussi être conditionnés dans «des conditions d’emballage et de stockage insalubres». Le ministère évoque également «l’usage d’eau non traitée ou de matières premières non conformes» et «l’absence de traçabilité (origine, date, lot, fabricant)».



La consommation de ces produits peut entraîner «des troubles digestifs graves, des toxi-infections, des maladies hydriques (diarrhées aiguës, typhoïde, choléra)», particulièrement chez les enfants, les personnes âgées et les personnes vulnérables.



Face à cette situation, le ministère «recommande au public» de «n’acheter que des produits scellés, correctement étiquetés et provenant de marques identifiables». Il invite aussi à «vérifier la présence d’informations minimales : nom du fabricant, adresse/contact, numéro de lot, date de production/péremption». Le ministère demande d’ «éviter les produits vendus sans provenance claire ou dans des conditions douteuses» et de «signaler tout point de vente ou produit suspect aux services de la direction du commerce intérieur, aux services d’hygiène, à la mairie, aux chefs de quartier, ou aux forces de l’ordre».



Par ailleurs, le communiqué prévient que «les personnes impliquées dans la production, l’emballage, le stockage ou la distribution de ces produits s’exposent à des sanctions prévues par la réglementation en vigueur allant des saisies et destructions, fermetures, amendes aux poursuites judiciaires».



Le ministère annonce enfin que «des opérations de contrôle renforcées seront menées sur les sites de production, les marchés, dépôts, commerces et circuits informels, sur toute l’étendue du territoire national». Les produits «non conformes aux dispositions légales et réglementaires en vigueur» feront «l’objet de retrait immédiat et des sanctions nécessaires seront prises contre les responsables».