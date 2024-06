Modernisation du système d’Etat civil : le ministre Balla Moussa Fofana souhaite accompagner la phase 2 du projet « Nekkal »

Le ministre de l'Urbanisme, des Collectivités Territoriales et de l'aménagement des territoires, Moussa Bala Fofana, a révélé ce mardi 25 juin son souhait d'accompagner la phase 2 du projet, « Nekkal ». Il a tenu ces propos lors de la réunion du comité national du programme de pilotage du projet Nekkal.



Cette rencontre est une occasion pour les acteurs de se pencher sur l’évaluation, les avancées et les défis à relever pour un bon déroulement de ce projet visant à moderniser le système d'état civil ainsi que la mise sur pied d'une plateforme numérique d'offre de service. Avec pour but de permettre aux citoyens d'accéder à leurs documents d'état civil.