Modification de l’Article 29 de la Constitution : c’est une avancée démocratique (Dr Malick Diop)

« Les candidatures sont déposées au greffe du Conseil constitutionnel, soixante jours francs au moins et soixante-quinze jours francs au plus avant le premier tour du scrutin.

Toutefois, en cas de décès d’un candidat, le dépôt de nouvelles candidatures est possible à tout moment et jusqu’à la veille du scrutin. Dans ce cas, les élections sont reportées à une nouvelle date par le Conseil constitutionnel.



Les candidatures sont présentées par un parti politique ou une coalition de partis politiques légalement constitués ou par une entité regroupant des personnes indépendantes.



Pour être recevable, toute candidature doit être accompagnée de la signature d’électeurs représentant, au minimum, 0,8 % et, au maximum, 1 % du fichier électoral général.



Ces électeurs doivent être domiciliés dans au moins sept régions à raison de deux mille au moins par région.



Un électeur ne peut parrainer qu’un candidat.

Les modalités du contrôle des listes de parrainage sont fixées par la loi.



Les candidats indépendants, comme les partis politiques, sont tenus de se conformer à l’article 4 de la Constitution. Chaque parti ou coalition de partis ne peut présenter qu’une seule candidature ».

Le député de la mouvance présidentielle, Dr Malick Diop a salué ce jeudi à l'Assemblée nationale, le Projet de loi n°10/2023 portant révision de la Constitution. Selon lui, c'est une avancée démocratique.« Il est important que nous puissions témoigner ici de la vitalité de la démocratie sénégalaise. Elle s'évalue à l'aune des discussions entre parlementaires et populations. C'est pourquoi Monsieur le ministre de la Justice, ce projet de loi portant révision de la Constitution, est une avancée démocratique parce qu'il est issu de discussion qui ont permis de prendre de nouvelles dispositions », a dit Dr Diop.