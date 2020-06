Modification de l'âge de la retraite, une loi à controverse

Le président Macky Sall, a acté l'allongement à 65 ans de l'âge d'admission à la retraite pour certaines professions. Il a promulgué le 26 mai dernier la loi N°2020-15 modifiant l'article L69 de la loi N°97-17 du 1er décembre 1997 portant code du travail. La teneur de la loi est indiquée dans l'article unique. "Tous les travailleurs y compris les journaliers, ont droit à la retraite. L'âge de la retraite est celui fixé par le régime national d'affiliation en vigueur au Sénégal. Les relations peuvent néanmoins se poursuivre, d'accord partie ou pour certains emplois ou professions déterminés par décret, après avis du Conseil exécutif national du travail et de la sécurité sociale, pendant une période ne pouvant excéder l'âge de 65 ans du travailleurs".



Dans le dernier alinéa, la loi dispose. "Le départ à la retraite à partir de l'âge prévu à l'alinéa 2 de cet article, à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, ne constitue ni une démission ni un licenciement".



Mais, selon des sources au journal L'Observateur, la version adoptée est un peu différente de la version initialement travaillée par les services compétentes. Une dissemblance qui fait poser des questions. Qu'est-ce qui s'est passé entre la finalisation du document et le vote de la loi ? Pourquoi la loi a été promulguée 11 jours après son adoption à l'Assemblée nationale, même si, explique-t-on, ce nouveau système va profiter aux travailleurs relevant des professions ou emplois dont les conditions d'accès et d'exercice sont spécifiques ?



Des sources soufflent que plusieurs décrets devront être pris par profession ou emplois, pour fixer les modalités d'application de la loi.