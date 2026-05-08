Assemblée nationale : les députés convoqués en plénière pour l’examen du Code électoral

L’Assemblée nationale se réunira en séance plénière ce samedi 9 mai 2026 à partir de 11 heures. L’ordre du jour porte sur l’examen en seconde délibération de la proposition de loi n°11/2026, laquelle vise à modifier la loi n°2021-35 du 23 juillet 2021 portant Code électoral. Cette procédure fait suite à une demande formulée par le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye.







En prélude à cette plénière, le texte a franchi une étape décisive en étant adopté à la majorité par la commission technique de la Commission des lois. L’information a été confirmée par le député Ismaila Diallo, qui a précisé que les travaux parlementaires se poursuivraient dès demain pour la phase finale de délibération devant l'ensemble des députés.

