Seconde lecture du code électoral : la commission technique adopte la loi, passage en séance plénière ce samedi 9 mai

La Conférence des présidents de l'Assemblée nationale s'est réunie à la demande du président de la République, qui a sollicité une seconde lecture de la proposition de loi modifiant les articles L.29 et L.30 du Code électoral.
À l'issue de cette réunion, le texte a été adopté en commission technique. « La loi, soumise à une seconde délibération, a été votée à la majorité au sein de la commission technique de la Commission des lois », a indiqué Ismaila Diallo, député du parti Pastef.
Selon le parlementaire, la loi sera soumise au vote en séance plénière ce samedi 9 mai à 11 heures.
À l'issue de cette réunion, le texte a été adopté en commission technique. « La loi, soumise à une seconde délibération, a été votée à la majorité au sein de la commission technique de la Commission des lois », a indiqué Ismaila Diallo, député du parti Pastef.
Selon le parlementaire, la loi sera soumise au vote en séance plénière ce samedi 9 mai à 11 heures.
Autres articles
-
Assemblée nationale : les députés convoqués en plénière pour l’examen du Code électoral
-
Protection de l'enfance : La CAPE et l'ONLPL s'unissent pour les mineurs privés de liberté
-
L'urgence d'une nouvelle ingénierie constitutionnelle (Par Assane Diop)
-
Sénégal : l’Assemblée nationale adopte, sans surprise, une loi contre l’absentéisme des députés
-
Modification du Code électoral : Diomaye demande à l’Assemblée nationale une deuxième lecture de la proposition de loi adoptée