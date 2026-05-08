Seconde lecture du code électoral : la commission technique adopte la loi, passage en séance plénière ce samedi 9 mai

La Conférence des présidents de l'Assemblée nationale s'est réunie à la demande du président de la République, qui a sollicité une seconde lecture de la proposition de loi modifiant les articles L.29 et L.30 du Code électoral.



À l'issue de cette réunion, le texte a été adopté en commission technique. « La loi, soumise à une seconde délibération, a été votée à la majorité au sein de la commission technique de la Commission des lois », a indiqué Ismaila Diallo, député du parti Pastef.



Selon le parlementaire, la loi sera soumise au vote en séance plénière ce samedi 9 mai à 11 heures.