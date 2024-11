Modou Lô prêt à défendre sa couronne : "Siteu ferait une erreur de se bagarrer avec moi"

Deux jours après Siteu, Modou Lô a organisé son traditionnel open press au stade des Parcelles Assainies. Physiquement au sommet de sa forme, le roi des arènes s'est montré serein et confiant. Il compte aborder son combat de ce dimanche avec cet état d’esprit.



Face à la presse, Modou Lô n’a pas manqué de lancer un avertissement à son adversaire.



« Suis-je le meilleur ? Chacun est libre d’avoir son opinion. Ce qui est certain, c’est que je connais ma valeur et mes capacités. Le reste se jouera sur le terrain dimanche. Modou Lô est prêt sur tous les plans. J’entends dire que son camp (celui de Siteu) lui conseille de se bagarrer avec moi. Ce serait une grave erreur de sa part, car je suis prêt à le recevoir sur ce registre. Il a déjà battu des lutteurs aux Parcelles, mais ce combat sera son dernier ici », a-t-il prévenu.



Quant à sa préparation, le roi des arènes a réaffirmé sa détermination à conserver son titre.

« Je suis résolu à garder ma couronne. Pour ce qui est de mon poids, je n’y prête pas attention. Ce sont mes coachs qui gèrent le programme d’entraînement », a-t-il expliqué.



Modou Lô se dit prêt à défendre son trône avec détermination et à confirmer sa suprématie dans l’arène.