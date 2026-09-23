Parlement de la CEDEAO : Ouverture du 2e Séminaire parlementaire et de la 2e Session extraordinaire 2026 au Ghana

La présidente du Parlement de la CEDEAO, Hadja Mémounatou Ibrahima, a procédé ce 22 septembre 2026 à Accra à l'ouverture conjointe du deuxième Séminaire parlementaire et de la deuxième Session extraordinaire de l'année. Organisée en présence de la vice-présidente de la République du Ghana, Jane Naana Opoku-Agyemang, et du représentant du président de la Commission de la CEDEAO, Nassirou Bako-Arifari, cette rencontre réunit des parlementaires régionaux, des responsables institutionnels et des partenaires au développement autour des défis d'intégration et de sécurité environnementale.



L'intervenante principale a appelé à traduire d'urgence les engagements climatiques en législations contraignantes et en politiques publiques adéquatement financées. Au cours des travaux organisés avec le concours du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel (UNOWAS), les participants abordent à travers des tables rondes les liens directs entre dégradation de l'environnement, déplacements de populations et risques sécuritaires, afin de formuler des recommandations pratiques pour une réponse régionale coordonnée.