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Axe Lompoul-Kébémer : un accident de la route fait un mort et plusieurs blessés



Axe Lompoul-Kébémer : un accident de la route fait un mort et plusieurs blessés
Un  accident de la circulation a coûté la vie à un homme âgé et fait plusieurs blessés ce mercredi sur la route de Lompoul, dans le département de Kébémer(Nord-Ouest).
 
Selon les premiers éléments d'information, le drame est survenu lors d'une collision entre un véhicule de marque Dacia, en provenance de Lompoul vers Kébémer, et un minibus. La victime est décédée sur le coup, entraînant le transfert de sa dépouille vers la morgue de Kébémer par les services de secours, qui ont également pris en charge l'évacuation des blessés. Une enquête des forces de l'ordre reste en cours pour déterminer les circonstances exactes de cette tragédie.
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Mercredi 23 Septembre 2026 - 16:35


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