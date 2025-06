Mohamed Mahmoud SID’ELEMINE élu vice-président du Conseil exécutif du WAPP

Réunis à l’occasion de leur 65e session, les membres du Conseil exécutif du système d’échanges d’énergie électrique ouest africain (WAPP) ont procédé à l’élection du nouveau vice-président de l’organe. À l’issue des travaux, Monsieur Mohamed Mahmoud SID’ELEMINE, directeur général de la Société de gestion de l’énergie de Manantali (SOGEM), a été élu vice-président du Conseil Exécutif du WAPP pour un mandat de trois (3) ans.



Cette élection est intervenue dans le cadre de la résolution WAPP/410/RES.23/06/25, adoptée à la suite d’un processus balisé par les textes fondateurs de l’EEEOA (WAPP), notamment les décisions des Sommets de la CEDEAO de 1999 et 2006, l’Accord de siège signé avec le Bénin, ainsi que les mises à jour successives de la convention portant organisation et fonctionnement de l’institution.



Le nouveau vice-président aura pour mission de soutenir la gouvernance du WAPP, de contribuer à l’accélération de l’intégration énergétique régionale, et de veiller à la mise en œuvre efficace des décisions du Conseil exécutif pour les trois prochaines années.



Créé par décision des chefs d’État de la CEDEAO en 1999, le Système d’échanges d’énergie électrique ouest africain (WAPP) vise à intégrer les réseaux nationaux d’électricité en un marché énergétique régional unifié, fiable et durable. Le Conseil exécutif du WAPP joue un rôle dans la planification, la supervision et l’orientation stratégique de cette ambition.