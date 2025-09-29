Monaco : Lamine Camara forfait deux mois pour une entorse à la cheville

Cette absence est aussi un gros casse-tête pour le sélectionneur du Sénégal, Pape Bouna Thiaw. Le technicien devra composer sans l’un de ses hommes clés lors de la fenêtre internationale d’octobre, avec deux rendez-vous décisifs dans la course au Mondial 2026 : contre le Soudan du Sud à Juba et face à la Mauritanie à Diamniadio.

À noter qu’Habib Diarra manquera lui aussi ce rassemblement. Le joueur de Sunderland, opéré de l’aine, ne fera son retour qu’en décembre prochain.

Coup dur pour Lamine Camara. Le milieu de terrain de 21 ans souffre d’une entorse à la cheville contractée à l’entraînement, à la veille du match face à Lorient. Son indisponibilité est estimée à environ deux mois. Une nouvelle qui tombe mal pour l’AS Monaco, déjà privée de son capitaine Denis Zakaria, également blessé.