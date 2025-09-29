Monaco : Lamine Camara forfait deux mois pour une entorse à la cheville

Coup dur pour Lamine Camara. Le milieu de terrain de 21 ans souffre d’une entorse à la cheville contractée à l’entraînement, à la veille du match face à Lorient. Son indisponibilité est estimée à environ deux mois. Une nouvelle qui tombe mal pour l’AS Monaco, déjà privée de son capitaine Denis Zakaria, également blessé.
Cette absence est aussi un gros casse-tête pour le sélectionneur du Sénégal, Pape Bouna Thiaw. Le technicien devra composer sans l’un de ses hommes clés lors de la fenêtre internationale d’octobre, avec deux rendez-vous décisifs dans la course au Mondial 2026 : contre le Soudan du Sud à Juba et face à la Mauritanie à Diamniadio.
À noter qu’Habib Diarra manquera lui aussi ce rassemblement. Le joueur de Sunderland, opéré de l’aine, ne fera son retour qu’en décembre prochain.
