Mondial 2018-Egypt : le coach des pharaons Hector Cuper dévoile une liste de 29 joueurs présélectionnés

Le sélectionneur de l’Egypte, Hector Cuper, a dévoilé dimanche une pré-sélection de 29 joueurs pour la préparation au Mondial 2018. A l’image de l’attaquant vedette Mohamed Salah, les cadres des Pharaons sont tous présents avec le gardien vétéran Essam El-Hadary (45 ans), les défenseurs centraux Ahmed Hegazi et Ali Gabr et le milieu de terrain d’Arsenal Mohamed Elneny, actuellement convalescent mais qui devrait être rétabli à temps pour le Mondial.

Déjà connu, le forfait du gardien Ahmed El Shenawy permet à Sherif Ekramy de signer son retour en sélection. A noter que l’Egypte débutera son regroupement le 22 mai. S’en suivront trois matchs amicaux face au Koweït (25 mai), la Colombie (1er juin) puis la Belgique (6 juin). De retour en Coupe du monde après 28 ans d’absence, le septuple champion d’Afrique sera opposé à la Russie, pays-hôte, à l’Uruguay et à l’Arabie Saoudite dans le groupe A.

La présélection de l’Egypte pour la Coupe du monde

Gardiens: Essam El-Hadary (Taawoun, Arabie S.), Mohamed El-Shennawi (Ahly), Sherif Ekramy (Ahly), Mohamed Awaad (Ismaily).

Défenseurs : Ahmed Fathi (Ahly), Ahmed Elmohamady (Aston Villa, Angleterre), Omar Gaber (Los Angeles FC, USA), Mohamed Abdel-Shafi (Al-Fateh, Arabie S.), Saad Samir (Ahly), Ahmed Hegazi (West Bromwich, Angleterre), Ali Gabr (West Bromwich, Angleterre), Ayman Ashraf (Ahly), Karim Hafiz (Lens, France), Amro Tarek (Orlando City, USA), Mahmoud "El-Winsh" Hamdy (Zamalek).

Milieux de terrain : Shikabala (Al-Raed, Arabie S.), Abdallah El-Said (KuPS, Finlande), Mohamed Elneny (Arsenal, Angleterre), Tarek Hamed (Zamalek), Mahmoud Kahraba (Ittihad Jeddah, Arabie S.), Mahmoud "Trezeguet" Hassan (Kasimpasa, Turkey), Ramadan Sobhi (Stoke City, Angleterre), Sam Morsy (Wigan, Angleterre), Amr Warda (Atromitos, Grèce), Mahmoud Abdel-Aziz (Zamalek).

Attaquants: Mohamed Salah (Liverpool, Angleterre), Marwan Mohsen (Ahly), Ahmed Koka (Sporting Braga, Portugal), Ahmed Gomaa (Masry).