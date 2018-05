Mondial 2018 : Pré-liste des Lions : Santy, Souaré et Armand zappés ?

Tous les trois ont été convoqués lors des deux matchs amicaux des "Lions" en mars dernier contre l’Ouzbékistan le 23 mars (1-1) à Casa et face à la Bosnie le 27 mars au Havre (0-0). Mais, ils pourraient être laissés de côté par Aliou Cissé lors de la publication finale des joueurs qui devront participer à la Coupe du Monde Russie 2018 qui débute le 14 juin prochain.



Selon une source «Ceux qu’il (Aliou Cissé) a appelés aux derniers matchs amicaux comme les Santy et autres (Armand, Souaré), je pense qu’il ne va pas les amener au Mondial. Aliou est très conservateur et il est très honnête par rapport à ses joueurs. Il y a certaines choses qu’il ne pourra pas faire ». Il insiste «Connaissant Aliou, il ne va pas chambouler ou faire une grosse révolution par rapport aux joueurs qui ont fait la CAN 2017 et ceux qui ont fait les éliminatoires du Mondial ».

Avec Stades