Mondial 2018 : la délégation sénégalaise est attendue en Russie en février

«La réunion de travail prévue à Sotchi avec la Fifa et les staffs des trente-deux(32) nations qualifiées pour la prochaine Coupe du monde en Russie aura lieu les 27 et 28 février», rapporte un communiqué de la Fifa parcouru par « L’AS ».



Il s’y ajoute que cette rencontre doit valider «les horaires définitifs de tous las matches de la phase de groupes ». En effet, les sélections et les staffs sont invités à prendre part aux ateliers prévus à cette occasion, la Fifa devant par la suite trancher sur les difficultés posées suite à la première rencontre tenue après le tirage au sort.



Le communiqué indique que des interrogations ont été formulées concernant «l’obligation pour les sélections de dormir la veille ou l’avant-veille du match dans la ville concernée, la possibilité ou non de s’entrainer sur les terrains des stades officiels, et le dépôt d’une pré-liste de 30 ou 35 joueurs à soumettre à l’instance internationale avant la mi-mai »