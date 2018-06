Mondial 2018 : les compos probables du match France-Pérou

Pour le deuxième match de l'équipe de France au stade d’Ekaterinburg Arena ce jeudi à partir de 15H, il faut que Mbappé et ses coéquipiers gagnent le Pérou et montrent un vrai visage de leader. Une victoire promet la qualification et une pression en moins pour le prochain match. Cela permettrait aussi au sélectionneur Didier Deschamps de faire tourner son effectif. En face, le Pérou a quelques arguments pour faire douter les Français.



Voici les compositions probables des deux équipes



France: Lloris, Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez, Kanté, Pogba, Mbappé, Griezmann, Matuidi et Giroud.



Pérou : Gallese, Advincula, Ramos, Rodriguez, Trauco, Aquino, Yotun, Carrillo, Farfan, Cueva et Guerrero.