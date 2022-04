Mondial 2022: C'est le Sénégal qui jouera le match d'ouverture et non le Qatar

Changement de programme. La Coupe du monde 2022 au Qatar s'ouvrira le 21 novembre par une affiche Sénégal - Pays-Bas, selon le calendrier complet publié vendredi par la Fifa, qui a relégué en soirée Qatar-Equateur, le premier match du pays hôte, pourtant appelé traditionnellement à ouvrir le bal au Mondial.



La rencontre entre l'équipe A1 issue du tirage (le Qatar) et l'équipe A2 (l'Equateur) avait été initialement positionnée à 11h (heure française) au stade Al-Bayt, à Al-Khor, sur tous les documents fournis par la Fifa, qui a modifié ses horaires tard vendredi soir, au moment de diffuser le programme des matchs, a fait savoir RMCSport sur son site. La rencontre entre les Qatariens et les Equatoriens a donc été programmée à 17h (heure française) au stade Al-Bayt, soit après deux autres matchs inauguraux, Sénégal - Pays-Bas au stade Al-Thumama à 11h et Angleterre-Iran à 14h au stade international Khalifa.



Pas encore d'explication



Sollicitée par l'AFP, la Fifa n'était pas joignable dans la nuit de vendredi à samedi pour expliquer ce changement inattendu. Mais le calendrier resserré de cette Coupe du monde, la première à être organisée en hiver en contraignant les grands championnats européens de clubs à faire relâche, a peut-être poussé à programmer quatre matchs lors de la première journée de compétition, et non le seul match du pays hôte.