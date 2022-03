Mondial 2022 : incidents après Nigeria-Ghana, un médecin de la CAF perd la vie

Le Zambien Joseph Kabungo, missionnaire de la Confédération africaine (CAF) en charge du contrôle antidopage lors du match Nigeria – Ghana, comptant pour les qualifications à la Coupe du monde 2022, a trouvé la mort en marge des incidents, selon Onze mondial.



Le Nigeria éliminé lors des barrages face au Ghana ce mardi, les supporters ont envahi la pelouse stade national d’Abuja. Il y a ensuite eu des échauffourées et l’intervention des forces de l’ordre avec notamment des tirs de grenades lacrymogènes.



Des bousculades ont aussi eu lieu. Et selon Onze mondial, confirmé par la Fédération zambienne de football, un médecin de la CAF est mort après ces incidents. Joseph Kabungo était un médecin zambien préposé au contrôle antidopage lors de ce Nigeria-Ghana. La CAF elle n’a pas encore réagi. Toutefois, un journaliste présent sur place affirme que le médecin aurait été frappé et piétiné. Les secours ont essayé de le réanimer, en vain.