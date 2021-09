Mondial 2022: la CAF reporte le match Guinée vs Maroc

La situation politique et sécuritaire actuelle en Guinée est assez volatile et est étroitement surveillée par la FIFA et la CAF. Pour assurer la sûreté et la sécurité de tous les joueurs et protéger tous les officiels du match, la FIFA et la CAF ont décidé de reporter le match de qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA 2022 Guinée-Maroc, qui devait se dérouler à Conakry, en Guinée, le lundi 6 septembre, peut-on lire dans une note de la Caf.



Les informations de reprogrammation seront disponibles à une date ultérieure, ajoute la même source.