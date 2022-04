Mondial 2022 : la FSF a rendu compte à Matar Ba, après une mission de prospection au Qatar

Le ministre des Matar Ba, a reçu, jeudi, certains membres de la Fédération sénégalaise de Football (FSF). «La fédération est rentrée du Qatar, ils (les fédéraux) sont venus m’apporter toutes les informations afin que je puisse apprécier, parce qu’on doit anticiper pour mettre les dispositions et toutes les conditions nécessaires pour un bon séjour au Qatar : loger l’équipe, la délégation, les sup porters, voir ce qu’on doit faire, acheter les billets à temps. C’est ça l’objet de la réunion», a souligné M. Ba au sortir du conclave : «C’était aussi une occasion d’évaluer le match passé». Les « Lions » ont battu l’Égypte (1-0, TAB 3-1), mardi 29 mars dernier en barrage retour du Mondial joué au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio.



La rencontre, tenue dans les locaux du ministère des Sports, a réuni le président de la FSF, Me Augustin Senghor, ainsi que le ministre Abdoulaye Seydou Sow (2ème vice-président), Amadou Kane (3ème vice-président), rapporte « Stades ».



«On n’a pas fini, on a suspendu à cause du ramadan et on doit continuer. Donc, il n’y a rien d’extraordinaire, c’est dans l’ordre normal des choses», a informé le ministre.



Quelques jours après avoir décroché le ticket qualificatif à la prochaine Coupe du monde, les dirigeants du football sénégalais sont de plain-pied dans les préparatifs. « On a est déjà dans la participation de notre équipe nationale au Qatar, comme on a l’habitude de le faire. On n’attend pas la dernière minute pour le faire. Nous, nous anticipons », a assuré Matar Ba.