Coupe du monde 2026 : le Sénégal écrase l’Irak (5-0) et entretient l’espoir

Dos au mur après deux défaites consécutives face à la France (3-1) et à la Norvège (3-2), le Sénégal a parfaitement réagi en s'imposant avec autorité contre l'Irak (5-0), ce vendredi 26 juin au BMO Field de Toronto, lors de la troisième et dernière journée du groupe I de la Coupe du monde 2026.
Les Lions ont rapidement pris les devants grâce à Habib Diarra , auteur de l'ouverture du score dès la 4e minute. En seconde période, Ismaïla Sarr a doublé la mise (56e), avant que Pape Gueye, entré en jeu, ne signe un doublé (59e et 71e). Iliman Ndiaye a ensuite parachevé le succès sénégalais en inscrivant le cinquième but à la 82e minute.
Grâce à cette large victoire, le Sénégal entretient l'espoir d'une qualification pour les seizièmes de finale. Les hommes de Pape Thiaw devront désormais attendre l'issue des autres rencontres pour connaître leur sort.
Les Lions ont rapidement pris les devants grâce à Habib Diarra , auteur de l'ouverture du score dès la 4e minute. En seconde période, Ismaïla Sarr a doublé la mise (56e), avant que Pape Gueye, entré en jeu, ne signe un doublé (59e et 71e). Iliman Ndiaye a ensuite parachevé le succès sénégalais en inscrivant le cinquième but à la 82e minute.
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