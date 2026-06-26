Mondial 2026 : Iliman Ndiaye conclut le festival offensif des Lions (5-0)

Iliman Ndiaye conclut le festival offensif des Lions d’une magnifique réalisation. Le Sénégal poursuit son festival offensif face à l’Irak.
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