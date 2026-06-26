Mondial 2026 : Pape Gueye s'offre un doublé, le Sénégal écrase l’Irak (4-0)

Le Sénégal poursuit son festival offensif face à l’Irak. Entré en jeu en seconde période, Pape Gueye s'est rapidement illustré en inscrivant le quatrième but des Lions à la 71e minute. Le milieu de terrain a décoché une puissante frappe qui a laissé le gardien irakien sans réaction.



Déjà auteur d'un premier but quelques minutes plus tôt, Pape Gueye signe ainsi un doublé et porte le score à 4-0 en faveur du Sénégal dans cette rencontre de la troisième et dernière journée du groupe I de la Coupe du monde 2026.



Les hommes de Pape Thiaw surclassent les Lions de la Mésopotamie et se rapprochent d'une victoire éclatante dans leur quête d'une qualification pour les huitièmes de finale.