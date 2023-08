Mondial-2026 - calendrier des éliminatoires : le Sénégal débute par le Soudan du Sud et le Togo

La FIFA a procédé mardi 29 août 2023, au tirage des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 Zone Afrique. Logé dans le groupe B, le Sénégal va entamer sa campagne par la réception du Soudan du Sud et par un déplacement au Togo au mois de novembre.



Le champion d'Afrique en titre lancera sa campagne au mois de novembre prochain avec deux matchs (du 13 au 21 novembre prochain). Pour son entrée en lice, l'équipe coachée par Aliou Cissé va accueillir le Soudan du Sud au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. La bande à Sadio Mané se déplacera à Lomé pour affronter le Togo, pour le compte de la 2e journée.



Les « Lions » joueront à domicile contre la RD Congo (3e journée), avant de rendre visite à la Mauritanie (4e journée) dans un derby ouest-africain. Les éliminatoires de la Coupe du monde seront clôturées en octobre 2025. Pour son dernier match (10e journée), le Sénégal fera face aux Mourabitounes, à l'occasion du match retour.



À signaler que, le premier de chaque poule (9 groupes) sera directement qualifié pour le Mondial. Les 4 meilleurs deuxièmes vont ainsi s'affronter dans un mini-tournoi. Et le vainqueur va prendre part aux barrages intercontinentaux qui regrouperont les zones Afrique, Asie, Océanie et Amérique. Ces barrages délivreront deux billets pour la Coupe du monde.



La Coupe du monde 2026 est prévue en Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique).