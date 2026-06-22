Mondial 2026: face à la Norvège, Pape Alé Niang appelle les "Lions" à "défendre" le maillot avec "passion et détermination"

À quelques heures du match décisif contre la Norvège ce lundi, à 00h GMT, Pape Alé Niang a adressé un message fort aux Lions. Le directeur général de la RTS (télévision nationale) a rappelé l’enjeu national de la rencontre : «Aujourd’hui, toute une nation vous regarde. Au-delà d’un simple match de football, c’est une histoire de fierté, de dignité et d’honneur que vous portez sur vos épaules».



Il a aussi appelé à l’unité malgré les tensions qui secouent la tanière, après que des journalistes ont révélé que le sélectionneur Pape Thiaw ne dispose pas de contrat en bonne et due forme, avec surtout des primes impayés pour certains joueurs. «Les difficultés et les incompréhensions existent, mais ce n’est pas le moment de vous éloigner de votre mission. Une seule priorité : défendre avec passion les couleurs du Sénégal», a-t-il conseillé.



Évoquant les sacrifices des supporters, Pape Alé Niang a insisté : « Pensez à ceux qui ont tout sacrifié pour être à vos côtés. Certains ont parcouru des milliers de kilomètres. L’épisode du Maroc illustre cet amour pour le maillot national. Pensez à cette ferveur populaire dans les rues de Dakar. Vous jouez pour ce drapeau. Vous jouez pour l’histoire».



Après la défaite contre la France lors du premier match (3-1), il exhorte les joueurs à réagir : «le moment est venu de relever la tête. Face à la Norvège, montrez le vrai visage des Lions : du courage, de la solidarité, de la détermination».



Pour rappel, le Sénégal affronte la Norvège d’Erling Haaland à 00h GMT. Une victoire est impérative pour rester en course pour les seizièmes de finale de la compétition.