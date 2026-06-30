Mondial 2026 : énorme surprise, l’Allemagne sortie par le Paraguay en 16e de finale

C’est la première grosse surprise de ce Mondial 2026. Sorti premier de sa poule devant la Côte d'Ivoire et l’Équateur et favori face au Paraguay, l’Allemagne est tombée face à l’Albirroja aux tirs au but (1-1 t.a.b 3-4).



La Mannschaft, qui avait concédé l’ouverture du score à la 42e minute par Julio Enciso était pourtant revenue au score grâce à Kai Havertz. Poussée à la séance de tirs au but, la Mannschaft a fini par craquer.



Éliminée dès les poules lors de la Coupe du monde 2018 et 2022, la Mannschaft quitte cette fois-ci la compétition en 16e de finale.



De son côté, le Paraguay se qualifie pour la première fois en huitième de finale depuis le Mondial 2010. Au prochain tour, le Paraguay pourrait retrouver l’équipe de France qui affronte ce mardi 30 juin la Suède.