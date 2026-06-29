Coupe du monde 2026: le Brésil renverse le Japon et se qualifie en huitième de finale

Le Brésil s’en est sorti face au Japon (2-1), ce lundi 29 juin. Dans le premier choc des 16es de finale de cette Coupe du monde 2026, les Brésiliens étaient d’abord méconnaissables, subissant la sérénité et un but japonais en première période.



Mais bien plus tranchants, ils ont renversé leurs adversaires grâce aux buts de Casemiro (56e) et Gabriel Martinelli (90+6) pour filer en 8e de finale. La Seleçäo attend la Côte d'Ivoire ou la Norvège.