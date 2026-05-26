Kalidou Koulibaly à la remise du drapeau pour le Mondial 2026 : « Nous planterons notre baobab sur chaque pelouse »

En marge de la cérémonie de remise du drapeau national à l'équipe du Sénégal pour la Coupe du monde 2026, le capitaine des Lions, Kalidou Koulibaly, a livré un discours empreint de « Jom », de « Fouleu » et de « Fayda », promettant d'honorer les couleurs du pays sur les pelouses américaines.



C’est un Kalidou Koulibaly solennel et habité qui s’est adressé au président Bassirou Diomaye Faye, ce mardi au Palais de la République, à l’occasion de la remise du drapeau national aux "Lions" de la Téranga. Alors que le Sénégal s’apprête à disputer la Coupe du monde 2026, organisée conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique (11 juin au 19 juillet), le capitaine a promis que lui et ses coéquipiers feront tout pour « honorer les couleurs du Sénégal ».



« Nous voici rassemblés à ce moment solennel où le destin nous offre une nouvelle page à écrire dans la grande légende du football sénégalais », a déclaré Koulibaly, avant de s’adresser directement au chef de l’État : « Monsieur le Président, c'est avec un cœur habité par le Jom, bravoure tranquille de ceux qui n'ont jamais ployé devant l'adversité, que je reçois le drapeau national pour une deuxième fois de vos mains, la première ce fut avec au final une CAN ».



Le capitaine a ensuite détaillé les valeurs qui guideront la sélection nationale sur les terrains nord-américains : « Ce drapeau, nous le porterons comme un étendard de dignité au jeu des grandes nations. À chaque match, nous puiserons dans le "Fouleu" ce courage qui n'est pas un bruit, mais une flamme intérieure, celle des guerriers sénégalais qui avancent sans reculer. Mais le courage sans l'honneur n'est qu'audace : alors nous mettrons au-dessus de tout le "Fayda", l'honneur de porter ce maillot vert-jaune-rouge, l'honneur de ne jamais trahir la confiance de notre peuple, l'honneur de défendre les couleurs jusqu'au dernier souffle ».



Le baobab comme emblème



Poursuivant son propos, le défenseur sénégalais a fait du baobab, l’arbre symbole du pays, une métaphore de l’état d’esprit qu’entend afficher la délégation : « Le lion, dans sa majesté, ne règne pas seul, il règne avec la force de son clan, avec la puissance de son territoire. Cette puissance, celle du baobab. Le baobab ne fait pas de bruit, mais il résiste aux tempêtes. Ses racines plongent profondément dans la terre de nos ancêtres et son ombre rassemble tout un pays ».



« Nous serons ce baobab sur le terrain, enracinés dans nos valeurs, immuables face aux épreuves, généreux dans l'effort, rassemblés par l'esprit, car notre devise nous la portons gravée dans nos âmes : un peuple, un but, une foi », a-t-il martelé.



Koulibaly a également tenu à associer l’ensemble des terroirs sénégalais à cette aventure : « Un peuple immense, du fleuve Sénégal dans le Fouta, aux côtés de la Casamance, des terroirs du Baol, de ceux du Sine et du Saloum, de la banlieue dakaroise aux villes du monde : un seul but, aller le plus loin possible ; une fierté nationale ; une seule foi, celle en nous-mêmes, celle en notre destin collectif ».



« Monsieur le Président, lorsque nous entrerons dans les stades d'Amérique, nous serons 26 lions debout. Mais en vérité, derrière chaque lion, il y aura tout le Sénégal. Nous jouerons avec la bravoure du "Jom", la ténacité du "Fouleu" et la noblesse du "Fayda". »



« Nous ferons tout pour vous faire honneur »



Avant de conclure, le capitaine des “Lions” a fait une promesse : « Nous planterons notre baobab sur chaque pelouse et, par nos actions, nous ferons régner le lion. À la veille de notre départ, nous faisons cette promesse : nous ferons tout pour vous faire honneur et jamais personne ne pourra dire que nous avons marchandé notre effort ».



« Nous porterons le drapeau comme un étendard sacré jusqu'à la dernière minute. Un peuple, un but, une foi. Les lions ne marchent pas seuls. Que la force du baobab nous unisse, que le roi règne. Vive le Sénégal, vive nos Lions. Merci, Monsieur le Président », a-t-il lancé sous les applaudissements du public.