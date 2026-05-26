Remise du drapeau : Kalidou Koulibaly rend hommage aux 18 supporters sénégalais libérés du Maroc

Lors de la cérémonie de remise du drapeau national à l'équipe du Sénégal pour la Coupe du monde 2026, le capitaine des “Lions”, Kalidou Koulibaly, a adressé un vibrant hommage aux 18 supporters sénégalais qui étaient détenus au Maroc.



« Je salue la libération de nos supporters. Revenus du Maroc auprès de leurs familles le week-end dernier, nos héros de la finale de Rabat ont été des modèles de courage, de dignité et de résilience tout au long de leur incarcération », a-t-il déclaré.



Le capitaine des Lions a également tenu à remercier le président de la République : « C'est le lieu de vous remercier, avec le peuple sénégalais, Monsieur le Président, pour votre mobilisation et votre implication personnelle à nos côtés pour le retour au pays de nos vaillants supporters ».





