Mondial 2026 : un rapport du DTN évoque des situations susceptibles de «nuire à la stabilité» de l’équipe du Sénégal

Après l’élimination précoce du Sénégal en seizièèmes de finale de la Coupe du monde 2026 et les différents scandales qui ont émaillé la sélection, la Direction technique nationale (DTN) a produit un rapport. Ce document critique le parcours des "Lions" et évoque des situations susceptibles de «nuire à la stabilité» de l’équipe du Sénégal, selon le média Dsports, qui dit y avoir eu accès.



D’abord, pour le Directeur Technique National, la participation du Sénégal au mondial, «bien qu’ayant conduit à une élimination en seizièmes de finale, constitue une expérience riche en enseignements sur les plans sportif, technique et organisationnel». Il estime donc que ces enseignements doivent désormais «orienter la préparation des prochaines échéances internationales».



Une équipe tactiquement limitée



Selon les rédacteurs du rapport, lors du mondial, l’équipe du Sénégal alternait défensivement entre un 4-3-3 et un 4-4-2. Toutefois, ils estiment que cette alternance «n’a pas toujours été parfaitement maîtrisée». Le document relève notamment « des problèmes de couverture et de compensation, particulièrement visibles face à la France et à la Norvège». Offensivement, le document évoque «un manque de mobilité, une coordination insuffisante dans les déplacements ainsi qu’une justesse technique perfectible dans les derniers mètres».



Evaluation des joueurs



Selon la Direction technique nationale, parmi les principales satisfactions, Ismaïla Sarr ressort comme l’un des hommes forts de la compétition. Les rédacteurs estiment qu’il est «capable d’influencer le sort des matchs», saluant son impact offensif, sa capacité à créer des différences et son efficacité dans les moments décisifs.



D’un autre côté, toujours selon Dsports, certains joueurs devront bénéficier d’un accompagnement particulier. Le rapport cite Assane Diao, dont la compétition a été perturbée par une blessure, évoquant un « manque d’implication » durant certaines séquences de la préparation. Lamine Camara, Pape Matar Sarr et Antoine Mendy figurent également parmi les joueurs pour lesquels les auteurs estiment qu’un travail supplémentaire devra être entrepris afin de favoriser leur progression au sein du groupe national. Le document précise toutefois que cette appréciation s’inscrit dans une logique de développement et non de remise en cause de leur potentiel.



L’évaluation du staff révèle des difficultés de fonctionnement



Dans le chapitre consacré au staff technique, la DTN a formulé plusieurs recommandations visant à améliorer le fonctionnement interne de l’encadrement des Lions. Le document appelle à «améliorer les relations de travail entre les entraîneurs adjoints, notamment entre Teddy et Élmène». Selon les rédacteurs, il existe aussi des «divergences de communication ou de perception des rôles » susceptibles de « fragiliser la prise de décision » et de « nuire à la stabilité du groupe ». Le journal qui fournit l’information précise néanmoins que le rapport ne donne aucun élément supplémentaire sur la nature exacte de ces divergences ni sur leurs éventuelles conséquences dans la gestion quotidienne de l’équipe.



Pour rappel, hier, mardi 14 juillet, le ministère de la Jeunesse et des Sports a ordonné à la Fédération sénégalaise de football (FSF) de «cesser immédiatement toutes les interventions, déclarations et sorties médiatiques» relatives aux différents scandales qui ont occasionné l’élimination précoce des "Lions de la Teranga" à la Coupe du monde 2026. Il a aussi assuré que «l’Etat prend ses responsabilités et s’engage à faire toute la lumière» sur le parcours de l’équipe du Sénégal à travers «un bilan complet et rigoureux».