FIFA : Aliou Cissé obtient 538 millions de F CFA d'indemnités contre la Libye

Aliou Cissé a obtenu gain de cause auprès de la Fédération internationale de football association (FIFA) dans le conflit financier qui l’opposait à la Fédération libyenne de football (FLF). L'instance dirigeante du football mondial a condamné la fédération libyenne à verser une indemnisation de 820 000 euros, soit environ 538 millions de F CFA, au technicien sénégalais pour non-respect des engagements contractuels.



Aliou Cissé s'était engagé avec la Libye en mars 2025 pour un contrat de deux ans, assorti d'une année supplémentaire en option, prévoyant un salaire mensuel de 80 000 dollars, soit près de 50 millions de F CFA. Cependant, l'ancien sélectionneur du Sénégal n’a perçu aucune rémunération durant les huit derniers mois de son mandat, la FLF invoquant de graves difficultés financières pour justifier ce manquement.



Aliou Cissé a vu ses arriérés de salaire s'accumuler pour atteindre environ 361 millions de F CFA, ce qui l'a poussé à rompre son contrat en avril 2026. Désormais à la tête de la sélection nationale de l'Angola, le technicien de 50 ans voit ses droits contractuels reconnus par cette décision de la FIFA, qui rappelle aux fédérations nationales l'obligation de respecter leurs engagements financiers envers leurs employés.

