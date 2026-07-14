Coupe du monde 2026 : L'Espagne élimine la France et se qualifie en finale

L'Espagne s'est qualifiée pour la finale de la Coupe du monde 2026 en battant la France 2-0 ce 14 juillet à Dallas. Un penalty transformé par Mikel Oyarzabal et un but de Pedro Porro en seconde période ont scellé la victoire de la « Roja » lors d'une prestation dominante.
Les Bleus, passés à côté du match, sont éliminés de la Coupe du monde et ne verront pas la finale. Ils joueront samedi 18 juillet la petite finale pour la dernière de Didier Deschamps sur le banc de l’équipe de France.
Les Bleus, passés à côté du match, sont éliminés de la Coupe du monde et ne verront pas la finale. Ils joueront samedi 18 juillet la petite finale pour la dernière de Didier Deschamps sur le banc de l’équipe de France.
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