Mondial Basket: l’Espagne se qualifie en finale après un match fou contre l’Australie (95-88)

Longtemps dominés, les Espagnols ont réussi à revenir en fin de match face à l'Australie, vendredi, en demies du Mondial. Après deux prolongations, ils ont arraché leur ticket pour la finale (95-88). La Roja jouera le titre face à la France ou l'Argentine qui s'affrontent à 14 heures.



Il y a onze ans, dans le palais omnisports de Pékin, l'équipe d'Espagne avait pris part à l'un des plus beaux duels de l'histoire de son sport, face aux États-Unis en finale des Jeux Olympiques (défaite 118-107). Dimanche, dans cette même enceinte, elle aura l'occasion de conjurer le sort. Dans un duel étouffant qui ne s'est décidé qu'après deux prolongations et où la Roja a longtemps bafouillé son basket, elle a fini par écarter l'Australie (95-88) et jouera, dans deux jours, la deuxième finale mondiale de son histoire.



