Mondial Rugby 2023: les "Lions" vont disputer en 2022 un tournoi éliminatoire en France

Huit sélections africaines, dont celle du Sénégal, joueront en France, en juillet 2022, un tournoi de qualification à la Coupe du monde de rugby 2022, a-t-on appris mercredi de plusieurs médias. Cette compétition va démarrer par les quarts de finale, avec les affiches Côte d’Ivoire-Zimbabwe, Namibie-Burkina Faso, Sénégal-Algérie et Ouganda-Kenya, selon les mêmes sources. Les vainqueurs de ces matchs à élimination directe se hisseront en demi-finale.



Le vainqueur du tournoi, lui, se qualifiera directement au Mondial 2023. Le champion africain intègrera la poule A, qui sera constituée de la France, de la Nouvelle-Zélande, de l’Italie et d’un pays de la zone Amérique.



Le vice-champion africain passera par des barrages pour valider son ticket de qualification au Mondial. La France, pays hôte de la phase finale de la Coupe du monde de rugby 2023, a été désignée à la suite d’un appel d’offres. Elle a organisé la phase finale de la compétition mondiale en 2007.



Outre l’Afrique du Sud, une puissance de l’ovalie mondiale et championne du monde en titre, deux autres pays africains, la Côte d’Ivoire et la Namibie, ont déjà pris part au Mondial de rugby.